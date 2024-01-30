Kızılbük Koyu'na otel projesi için 'ÇED olumlu' kararına karşı açılan dava reddedildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan Kızılbük Koyu’nda Sinpaş'ın yapmak istediği otel projesi için verilen ‘ÇED olumlu’ kararına karşı açılan davayı, mahkeme reddetti. Marmaris Kent Konseyi yaptığı açıklamada, “Rant için olumlu adalet için olumsuz. İtirazlarımızı ve mücadelemizi sürdürüyoruz ve biliyoruz ki sonunda biz haklı çıkacağız” denildi.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan Kızılbük Koyu’nda Sinpaş'ın yapmak istediği otel projesine karşı mücadele sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje için verilen çevresel etki değerlendirme(ÇED) olumlu kararına karşı Marmaris Kent Konseyi dava açtı. Açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi.

Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme heyeti, “ÇED raporunda, yapılması planlanan projenin çevreye olası etkilerinin irdelendiği ve yürürlükteki mevzuata göre bir eksiklik yok. ÇED raporunun yeterli ve uygun olduğu, yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılmıştır. Projenin alanda yapılacak diğer projelerle birlikte aktif olması halinde çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelendiği ve çevreye olabilecek olumsuz etkilerin minimize edilmesi için gerekli önlemler raporda yer alıyor. Bilirkişi raporu ile sabit olduğu görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” şeklinde kararını açıkladı.

Karar sonrası Marmaris Kent Konseyi yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “İmarsız bir alanda olması sebebiyle kanalizasyon, su, elektrik altyapısının bir yolunun olmadığı resmi belgelerle ispatlı iken takınılan bu tutum, yapanın yanına kar kalmasını sağlamaktır. Böylelikle halkı öğrenilmiş bir yenilgi ya da fıtrat anlayışına mahkûm etmektir. Üstüne üstlük yüzlerce bilirkişi varken nedense bu türden davalarda, davacıların aleyhine raporlar sunan hemen hemen aynı bilirkişilerin kullanılması da adalete olan güven duygusunun kaybolmasına katmerli olarak katkı sağlamaktır. İtirazlarımızı ve mücadelemizi sürdürüyoruz ve biliyoruz ki sonunda biz haklı çıkacağız. Halkın olan halkta kalıncaya, yasalar herkese eşit uygulanıncaya kadar hak arama mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” denildi.

BELEDİYENİN AÇTIĞI DAVA DA REDDEDİLDİ

2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın proje için verdiği “ÇED gerekli değildir” kararına karşı yurttaşlar dava açarak kazandı. Şirket, 2023 yılında proje için tekrar başvurdu. Bakanlık proje için bu sefer de “ÇED olumlu” kararı verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ise karara dava açtı. Aralık 2023 tarihinde Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davayı mahkeme reddetti.