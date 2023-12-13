Kızılcık Şerbeti fragmanında değişiklik: Pembe’nin sözleri tartışma yaratmıştı

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde, muhafazakar milyarder Abdullah’ın, eşi Pembe’den boşanıp yaşam tarzının taban tabana zıt olduğu Alev’le evlenmek istediğini söyleyeceği yeni bölümün fragmanında değişikliğe gidildi. Pembe’nin Abdullah’a hitaben “Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın” sözleri, gelen bazı tepkilerin ardından yeni bölümün fragmanından çıkartıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin 43’üncü bölüm fragmanında değişikliğe gidildi.

Dizinin 42’nci bölümünde inşaat sektörü sayesinde zenginleşen muhafazakar iş insanı Abdullah (Settar Tanrıöğen), dizinin evlilik hazırlığındaki delidolu karakteri Alev’e (Müjde Uzman) evlilikten vazgeçmesini, kendisinin 3 çocuğunun annesi eşi Pembe’den (Sibel Taşçıoğlu) boşanacağını ve onunla evleneceğini söylemişti.

Bu olayın ardından yaşanacak gelişmelerin anlatılacağı yeni bölümün iki fragmanı, Kızılcık Şerbeti’nin YouTube hesabından paylaşıldı. İkinci fragman ise sonradan değiştirildi.

İkinci fragmanın yayınlanan ilk versiyonunda, Pembe’nin kendisine boşanmak ve Alev’le evlenmek istediğini söyleyen Abdullah’a “Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın” dediği bir sahne yer almıştı.

Ancak fragmanın daha sonra yayınlanan versiyonundan bu kısım çıkartıldı. Sahneye sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki göstermişti.

Bu sahnenin yeni bölümde olup olmayacağı yayın günü belli olacak.

Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları Show TV’de yayınlanıyor.