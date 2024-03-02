Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'Yeni Abdullah' mesajı
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yapım şirketi Gold Film'in başındaki Faruk Turgut, Ahmet Mümtaz Taylan'ın gelmesiyle senaryonun eski ritmine döneceğini söyledi.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yapım şirketi Gold Film'in başındaki Faruk Turgut, dizideki Abdullah karakterinin değişmesiyle ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Turgut, "Yeni Apo'muzla senaryo eski rtimine dönecek" yazdı.
Turgut, "Son 5 bölüm Apo’suz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apo’muzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan…" ifadelerini kullandı.
#Kızılcıkserbeti— FARUK TURGUT (@FARKTRGT) March 1, 2024
Son 5 Bl.Aposuz senaryo yazmak çok zordu.Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık.Yeni Apomuzla senaryo eski ritmine dönecek.Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan.🙏🙏
Dizide 'Abdullah Ünal' karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmıştı.
Tanrıöğen yerine diziye dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı ilk bölüm dün akşam yayınlandı.