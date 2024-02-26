Kızılcık Şerbeti’nde oyuncu değişikliği: Settar Tanrıöğen’in yerine gelecek isim duyuruldu

Kızılcık Şerbeti, Abdullah Ünal karakterini oyuncu Settar Tanrıöğen'in diziden ayrıldığını bildirdi. Açıklamada, "Abdullah Ünal" rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'ın devralacağı ifade edildi.

Sette beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldığı açıklandı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

Açıklamada, Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Abdullah Ünal karakterini oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın devralacağı bildirildi.

Ahmet Mümtaz Taylan

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır..."