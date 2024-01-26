Kızılcık Şerbeti’ne sosyal medya fenomeni konuk oluyor

Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’ne sosyal medya fenomeni Meriç Keskin konuk oluyor. Keskin, “Hamiyet” adlı karakteri canlandıracak.

Kültür Sanat 26.01.2024 16:43 Giriş: 26.01.2024 16:43

Güncelleme: 26.01.2024 16:45 Kaynak: Haber Merkezi

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Show TV’nin ilgiyle takip edilen Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı diziye, sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk olacak. Ünlü fenomen Keskin, Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı “Hamiyet” karakterine hayat verecek. Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi komik sahneleri de beraberinde getirecek.