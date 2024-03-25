Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Setten ilk kare geldi
Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. ‘Doğa’ karakterinin partneri olarak diziye dahil olan Kaan Taşaner, setten ilk fotoğrafı yayınladı.
Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna bu hafta oyuncu Kaan Taşaner katıldı. Taşaner’in diziden ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Taşaner dizide ‘Giray’ rolüne hayat verecek. Ünlü bir ilaç şirketinin patronu olan Giray, okuduğu okulda Sıla Türkoğlu’nun hayat verdiği Doğa’nın karşısına çıkacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman yer alıyor.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı dizinin yönetmenliğini Ketche üstleniyor.