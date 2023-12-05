Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar | Beyaz Saray: İran tarafından destekleniyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Yemenli Husilerin son bir ay içinde Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılarının İran destekli saldırılar olduğunu öne sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine yapılan saldırıların İran destekli saldırılar olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların Yemenli Husiler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Sullivan, İran'ın da saldırıları desteklediğini kaydetti.

Sullivan, “Geçtiğimiz hafta sonu, Güney Kızıldeniz'de uluslararası sularda faaliyet gösteren üç ayrı ticari gemiye yönelik dört saldırı gerçekleşti. 14 farklı ülkeye bağlı üç gemi, bu da size bunun gerçekten ne kadar küresel bir endişe kaynağı ve uluslararası barış ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bu saldırıların Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenmiş olmasına rağmen İran tarafından tamamen desteklendiğine inanmak için her türlü nedene sahibiz” dedi.

ABD'nin yeni saldırıları önlemek amacıyla "deniz görev güçleri" oluşturulması hakkında diğer ülkelerle görüştüğünü belirten Sullivan, "Başkalarıyla istişare ederek uygun adımları atacağız ve bunu kendi seçtiğimiz bir zamanda ve yerde yapacağız" dedi.

HUSİLER, GEMİYE EL KOYMUŞTU

Yemenli Husiler, 19 Kasım’da ‘İsrail’e ait’ olduğu ifade edilen bir kargo gemisine el koyduklarını duyurmuştu. İsrail tarafı ise bu geminin İngiltere’ye ait olduğunu ve Japon bir şirket tarafından işletildiğini, gemide İsrailli kimsenin olmadığını duyurmuştu.

26 Kasım’da CENTCOM, Aden Körfezi’nde, içinde Türk mürettebatın da bulunduğu Liberya bayraklı M/V Central Park adlı ticari geminin imdat çağrısında bulunduğunu duyurmuştu. Düzenlenen operasyonda gemiyi kaçırmaya çalışan 5 silahlı şüphelinin yakalandığı ve operasyon sırasında Husilerin kontrolündeki bölgeden 2 balistik füze atıldığı belirtilmişti.

Son olarak 3 Aralık’ta Kızıldeniz’de 3 ticari gemiye füze saldırıları düzenlenmiş, gemiler hafif hasar almıştı. Bu saldırılar sırasında ABD’nin USS Carney gemisi, Husilerin kontrolündeki bölgelerden gelen 3 İHA’yı vurmuştu.