Kızıldeniz’de Çin devrede

Çin’in Yemenli Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarını kontrol altına alması için İran’a baskı yaptığı bildirildi. Pekin saldırıların iki ülke arasındaki ticareti tehlikeye soktuğu uyarısı yaparken Husilerden bir heyet Rusya’ya gitti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ortadoğu’daki tansiyon her geçen gün yükselirken Çin, Kızıldeniz’de Husilerin gemilere saldırılarına karşı devreye girdi. Çin’in, Gazze’deki savaş durana kadar saldırılarını sürdüreceğini açıklayan Yemenli Husilerin saldırılarını dizginlemesi için İran’a baskı yaptığı bildirildi. Rusya’yı ziyaret eden Husilerden bir heyet ise, Moskova’dan Gazze’deki savaşı durdurması için ABD ve İsrail’e baskı yapmasını istedi.

Çinli yetkililerin, İranlı muhataplarına İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarını dizginlemeye yardımcı olmalarını, aksi takdirde Çin ile İran arasındaki ticari ilişkilerin zarar görebileceğini söylediği bildirildi.

Reuters’a konuşan İranlı kaynaklara göre Çin ile İran arasında Kızıldeniz’deki saldırılar ve ticarete ilişkin Pekin ve Tahran’da görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi İranlı bir kaynak şunları söyledi: “Temel olarak Çin ‘Çıkarlarımız herhangi bir şekilde zarar görürse, bu Tahran’la olan ticaretimizi etkileyecek. Bu yüzden Husilere itidalli olmasını söyleyin’ diyor.” Ancak kaynaklar, Pekin'in çıkarlarının zarar görmesi durumunda İran'la ticari ilişkilerinin nasıl etkileneceği konusunda herhangi bir spesifik yorum veya tehditte bulunmadığını söyledi.

İranlı kaynaklardan biri, Çin’in Tahran için önemli bir müttefik olduğunu, ancak karar alma mekanizmalarında Gazze, Lübnan, Suriye ve Irak’taki vekil güçler ve bölgesel müttefiklerin daha etkili olduğunu vurguladı.

Husilerden bir heyet ise Rusya’ya ziyaret gerçekleştirerek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bölgedeki durumu görüştü. Rusya Dışişlerin Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD ve İngiltere’nin Yemen’e hava saldırılarını ele alındığı belirtilirken, bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği belirtilen saldırılar kınandı.

PEKİN-TAHRAN TİCARETİ

Çin son on yıldır İran'ın en büyük ticari ortağı olsa da iki ülke arasındaki ticari ilişki orantısız bir durumda. Ticaret analiz şirketi Kpler'in verilerine göre ABD'nin İran'a yaptırımları nedeniyle Çin, ABD'li ve Avrupalı şirketlerin alamadığı İran petrolünün yüzde 90’dan fazlasını satın aldı. Buna karşın, İran petrolü Çin'in ham petrol ithalatının yalnızca yüzde 10'unu oluşturuyor.

‘YARDIMLARI ENGELLİYOR’

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de, “ABD, mal yüklü gemilerin İsrail'e ulaşması için savaşıyor ancak gıda ve ilacın Gazze'ye ulaşmasını engelliyor” dedi. Husilere ait El-Mesira kanalına konuşan lider, Kızıldeniz’deki ticaretin aksamasına ilişkin “Kızıldeniz'de operasyonlarımızın başlamasından bu yana, 4 bin 874 ticari gemi geçiş yaptı. Bu, bu dönemde çok büyük bir sayı” dedi. Husi, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırıların karar ve pozisyonlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

ABD ve İngiltere ise, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilerin 4 askeri liderine ortak yaptırım kararı aldı. ABD yönetimi kısa süre önce Husileri yeniden “yabancı terör örgütleri” listesine aldığını duyurmuştu.