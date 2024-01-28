Kızıldeniz’de yangın büyüyor

Husiler’in önceki akşam İngiliz petrol tankerini vurmasının ardından ABD ve İngiltere’den misilleme geldi. Husilerin Sözcüsü Seri ise Filistinlilerin yanında olduklarını ve operasyonların devam edeceğini açıkladı.

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Yemen'deki Husiler'in, Gazze'deki saldırılara tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarındaki İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere düzenlediği saldırıların ardından Kızıldeniz'de yükselen jeopolitik gerilim devam ediyor.

Husilerin önceki gün Aden Körfezi'nde "İngiltere'ye ait petrol gemisi"ni hedef aldıklarını açıklamasının ardından ABD ve İngiltere de Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırıları düzenledi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi. "İngiltere'ye ait" petrol gemisi "Marlin Luanda"nın hedef alındığını belirten Seri, tankerin gemisavar füzelerle vurulduğunu ve isabet alan gemide yangın çıktığını kaydetti.

OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ

Seri, "saldırı, zulme uğrayan Filistin halkının intikamı, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize destek ve dayanışma ile ABD ve İngilitere'nin ülkemize yönelik saldırılarına karşılık düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Husilerin, İsrail'in deniz yollarına Kızıldeniz ve Umman Denizi'nden "ambargo uyguladıklarını" dile getiren Seri, Gazze için ateşkes ilan edilip, Filistinlilere uygulanan ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) Yemen açıklarında bir geminin vurularak alev aldığı konusunda uyarırken, isabet alan geminin adı belirtilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise USS Carney adlı savaş gemisine Husi milisler tarafından gemisavar füze atıldığını, ancak füzenin USS Carney tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Husilerin İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef almasının ardından Husilere bağlı El-Mesira TV, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentinin Ras İsa bölgesinde 2 hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Haberde saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi. Saldırıda hedef alınan bölgede Hudeyde kentinin üç limanından biri olan Ras İsa Limanı da yer alıyor.

Gazze’ye saldırılara tepki olarak geçtiğimiz Kasım ayından bu yana İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını belirten İran destekli Husiler, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik birçok saldırı gerçekleştirmişti. Gelişmelerin ardından hava saldırıları ile Husileri hedef alan ABD ve İngiltere, ayrıca mali kaynaklarını kesmek üzere Husilere yaptırımlar uygulamıştı. Husilerin 19 Kasım’dan bu yana Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti.