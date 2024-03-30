Kızıldere’de katledilenler anıldı: Geleceği kuracak fikri selamlıyoruz

Kızıldere'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarını engellemek için çıktıkları yolda katledilen Mahir Çayan ve arkadaşları, mezarı başında anıldı.

BirGün/Ankara

Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ve arkadaşları mezarı başında anıldı.

SOL Parti, 30 Mart 1972’de Kızıldere’de katledilen Türkiye Devrimci Hareketi önderlerinden Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andı. Çayan’ın Ankara Karşıyaka’daki mezarı başında toplanan parti üyeleri, sık sık “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş”, “Onlara sözümüz halk iktidari”, “Mahirlerden Özenç’e selam olsun DEV-GENÇ’e” sloganları attı.

“Onların yolu kutup yıldızımızdır” yazılı pankart taşıyan partililer, Çayan’ın mezarı başında saygı duruşunda bulundu. Anmada konuşan Levent Hekim, “Kızıldere’nin önemli bir mirası var. Onların ayak izlerinden yürümeye devam ediyoruz” dedi.

SOL Genç adına konuşan Evrim Öztürk, “Onlar tam bağımsız Türkiye kavgasında çıktıkları yolun sonunu bilerek, yolumuzum kutup yıldızları oldular. Yolumuzun parolasını onlardan öğrendik. Bugün geçmişe ait bir anıyı yad etmiyoruz. Geleceği kuracak fikri selamlıyoruz. Mahirlerin iradesini bilincimizde taşıyarak memleketin yarınlarını aydınlığa çıkaracağımızı gösteriyoruz” diye konuştu.

Partililer, Çayan’ın mezarının ardından Kızıdere’de katledilen Sinan Kazım Özüdoğru’nun mezarı başında saygı duruşunda bulundu. Anmanın ardından Deniz Gezmiş, mezarı da ziyaret edildi

KIZILDERE’DE NE OLMUŞTU?

12 Mart 1971 muhtırası sonrası tutuklanan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkında idam kararı verildi. Mahir Çayan ve 10 arkadaşı Gezmişlerin idamını engelleyebilmek için Ordu Ünye’de bulunan NATO üssünde bulunan 2 İngiliz, 1 Kanadalı askeri kaçırdı. Muhtıra güçleri tarafından uzun bir takip süreci başlatıldı. Çayan ve arkadaşları 30 Mart 1972’de Tokat Niksar’ın Kızıldere köyünde kuşatıldı. Teslim olun çağrılarını kabul etmeyen Çayan ve 9 arkadaşı darbe güçleri tarafından katledildi.