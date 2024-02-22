KKM'de düşüş ivmesi hız kesmiyor

Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışlar 26. haftada da devam etti. Toplam KKM 24,5 milyar lira düşüşle 2,343 trilyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 367,7 milyar TL'den 2 trilyon 343,2 milyar TL'ye geriledi.

16 Şubat ile biten haftada, krediler 12 trilyon 9 milyar TL'den 12 trilyon 52,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 866 milyar TL'den 15 trilyon 75,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 539 milyar TL'den 1 trilyon 538,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 251,1 milyar TL'den 1 trilyon 244,7 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 197,1 milyar TL'den 196,8 milyar TL'ye indi.

Ekonomi yönetimi 1 Ocak'tan itibaren TL dönüşümlü kur korumalı mevduat açılmayacağını bildirilmişti.