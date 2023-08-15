KKM gideri temmuzda rekor kırdı: Toplamda 59,5 milyar TL'ye çıktı

Kur Korumalı Mevduat gideri Temmuz'da 34,5 milyar TL'ye çıkarak aylık bazda 2023 zirvesini gördü. Böylelikle yılın ilk 7 ayında toplam KKM gideri 59,5 milyar TL'ye yükselmiş oldu.

Kur Korumalı Mevduat gideri temmuz ayında 34,5 milyar TL ile bu yılın en yüksek aylık seviyesini gördü.

KKM’nin bütçe yükü mayıs ayında 1,63 milyar TL olmuş Haziran’da ise 20,6 milyar TL seviyesine yükselmişti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, KKM giderleri Ocak-Mayıs arasında aylık bazda 600 milyon TL-1,6 milyar TL arasında seyrederken son iki ayda ciddi yükseliş yaşandığı gözlendi.

Merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri de yılın ilk yedi ayında 59,5 milyar TL’ye ulaştı. KKM'nin merkezi bütçeye maliyeti geçtiğimiz yıl 92,5 milyar TL olmuştu.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 4 Ağustos haftası itibarıyla 3,28 trilyon TL oldu.