KKM hesaplarında sınırlı düşüş

Kur korumalı mevduatlarda düşüş yavaşladı. KKM'de geçen hafta 8,11 milyar TL'lik sınırlı bir düşüş kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı mevduat hesaplarında sınırlı bir düşüş kaydedildi.

BDDK verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibarıyla kur korumalı mevduatlar 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi.

Böylelikle KKM'de eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.