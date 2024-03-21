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KKM hesaplarında sınırlı düşüş

Kur korumalı mevduatlarda düşüş yavaşladı. KKM'de geçen hafta 8,11 milyar TL'lik sınırlı bir düşüş kaydetti.

Ekonomi
  • 21.03.2024 17:35
  • Giriş: 21.03.2024 17:35
  • Güncelleme: 21.03.2024 17:43
Kaynak: Haber Merkezi
KKM hesaplarında sınırlı düşüş
Fotoğraf: Depophotos

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı mevduat hesaplarında sınırlı bir düşüş kaydedildi.

BDDK verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibarıyla kur korumalı mevduatlar 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi.

Böylelikle KKM'de eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.

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