Kobani Davası: 18 siyasetçinin tahliye talebi reddedildi

Kobani Davası’nda, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 18 siyasetçinin tahliye talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

IŞİD'in Kobani’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 isim hakkında Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Kobani Davası’nda aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yükleyen ara kararda, mahkeme heyeti tutsak siyasetçilerin ve avukatlarının tahliye ve yargılanmanın durdurulmasına dair taleplerini yerinde görmeyerek, reddetti.

Mahkeme heyeti ara kararda, 7 yıllık azami tutukluluk süresini aşan Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’e dair talepleri de değerlendirdi. Mahkeme heyeti, bu talepleri de yerinde görmeyerek, tahliye taleplerini reddetti.

Heyet diğer siyasetçilere dair talepleri de ayrı ayrı değerlendirerek aynı dosyada yargılanan başkaca isimlerin adli kontrol uygulamalarını bozduğunu; bu nedenle şu anda tutuklu bulunan siyasetçilerin de “kaçma şüphesi” olduğunu ileri sürerek, tutuksuz yargılanma talebini reddetti.