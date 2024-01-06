Kobani Davası'nda ara karar: Demirtaş'ın talebi reddedildi

Kobani Davası’nda yargılanan siyasetçilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş’ın Meclis çatısı altında yapmış oldukları konuşmaların dosyaya eklenmesi ve yasama sorumsuzluğu yönünden bilirkişi raporu hazırlanmasını talebini de reddetti.

Işid'in Kobani'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani Davası dosyasına dair aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, davaya bakan Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutukluluk incelemesine ilişkin kararlarını Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yükledi.

'TUTUKLULUĞA DEVAM' KARARI

Mahkeme, davada tutuklu yargılanan isimlerin tahliyesi, tutuksuz yargılanan isimlerin ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerin tümünü oy birliğiyle reddetti.

Gerekçe olarak ise "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı isnat edilen suç ile ölçülü olması, sanıkların somut olarak kaçacağı şüphesini uyandıran olgular itibariyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" öne sürüldü.

Kararında her bir tutuklu için ayrı ayrı değerlendirmede bulunan mahkeme heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendisi ve daha önce parlamenter sıfatı bulunan diğer sanıkların Meclis çatısı altında yapmış oldukları bütün konuşmaların dosyaya getirtilmesi ve Anayasa'nın 83. Maddesinde yer alan yasama sorumsuzluğu yönünden bilirkişi raporu aldırılması talebini de "mevcut konuşma kayıtlarının yeterli görüldüğü" gerekçesiyle reddetti.