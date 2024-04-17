Kobani Davası'nda karar ertelendi, tutukluluk kararı değişmedi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'nın bugün yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, son sözlerin alınması ve hüküm için 16 Mayıs'a ertelendi.

Önceki dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani Davasında bugün tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu hiçbir sanık için tahliye kararı vermedi. Duruşma, son sözlerin alınması ve hüküm için 16 Mayıs'a ertelendi.

Kararın açıklanmasının beklendiği duruşmada mahkeme heyeti, hükmün daha sonraki bir tarihte açıklanacağına karar kılmıştı. Heyet, tutuklu siyasetçilerin bulunduğu cezaevlerine gönderdiği talimat yazısında, “Mahkememiz dosyasının kapsamı, sanık sayısı, atılı suçlamaların sayısı, taraf beyanları ile sanıklar ve müdafilerinin savunma boyutlarıyla dava dosyasının incelenmesinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle 17.04.2024 tarihinde yapılacak olan duruşmada hükmün açıklanmayacağı, ancak duruşma açılarak tutuklu sanıkların tutukluluk durumunun değerlendirileceği...” denilmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, EHP ve EMEP temsilcilerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda kişi duruşmayı izledi.

YÜKSEKDAĞ VE KIŞANAK DURUŞMAYA KATILMADI



Tutuklu siyasetçilerin bir kısmı duruşmaya SEGBİS ile katılırken bir kısmı duruşma salonunda yer aldı. Ali Ürküt, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı hükme dair, “SEGBİS çözüm tutanaklarının yetişmesi ve dosyanın kapsamı, savunmaların boyutu değerlendirildiğinde bu sürenin yeterli olmayacağını değerlendirerek, hüküm duruşmasının başka bir tarihe ertelenmesine karar vereceğiz. Bu kapsamda bugün tutukluların tutukluluk durumunu gözden geçireceğiz ve hüküm için başka bir tarih vereceğiz” dedi.

TUTUKLULUKLARIN DEVAMI İSTENDİ



Sonrasında mütalaasını sunan iddia makamı ise kuvvetli suç şüphesine dair somut delillerin bulunduğu, “kaçma şüphesi” olduğu iddiasıyla atılı suçlamalara dair tutukluluk sürelerinin aşılmadığı ve suçların katalog suçlardan olduğu iddiasıyla sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İlk olarak beyanda bulunan Alp Altınörs, 'bir tweet bahanesiyle yıllardır tutsak bulunduklarını' belirterek, “IŞİD’e karşı yapılmış çağrı bahane yapılarak hapisteyiz. Bizim çağrımız demokratiktir, ifade özgürlüğü kapsamındadır. IŞİD’in soykırımına karşı yapılmış bir çağrıdır. Sadece 6 Ekim 2014 günü dünyanın en kapsamlı örgütü olan BM’nin o dönemki Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un yaptığı çağrıyı hatırlatacağım. Ban Ki-mun, ‘Bu saldırı daha şimdiden sivillerin kitlesel yerinden edilmesine ve ölümlere sebep olmuştur. Terörist grubun barbarca saldırısı sırasında yaşanan çok ağır insan hakları ihlallerinin ışığında, Genel Sekreter Ayn-El Arab’ın kuşatılmış sivillerini kurtarması için elinde imkan bulunan herkesi dayanışmaya çağırmaktadır’ sözlerini kullanmıştı” dedi.

Dilek Yağlı ise, “Heyetiniz 4 yıldır dikkate almasa da dinlediğinizi varsaydığım şeyleri tekrar etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. İlk sorgu ve savunmalarda ve esasa dair savunmalarda görüşlerimizi dile getirdik. Şimdiye kadar pek çoğunu duymadınız. Bugün karar duruşmasının ertelemesini duyduğumda şaşırdım. Bugüne kadarki ara isteme taleplerimizi ya da ‘bu şekilde yargılama sağlıklı yapılamaz’ sözlerimizi şu an dikkate almanız biraz tuhaf” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'TAN TEK CÜMLELİK BEYAN



Son olarak beyanda bulunan Selahattin Demirtaş ise, “Herhangi bir söz talebim yok. Tüm arkadaşların özgürlüğünü talep ediyorum” dedi.