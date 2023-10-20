Kobani davasına ilişkin önergeye iktidardan ret

Haber Merkezi

Yeşil Sol Parti'nin Kobani davasıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, şunları söyledi: "Eğer araştırılsaydı bu dava açılamayacak, bu kumpas devam edemeyecekti. Yargının rüşvet tarifesine göre işlediği yerde bağımsız ve tarafsız bir yargı yapıldığını kim söyleyebilir? Talimatla kurulan mahkemeyle özel seçilmiş yargıç ve savcısıyla her safhası hukuk dışı usullerle yürütülen bir mahkemenin tarafsız ve bağımsız olduğuna bizi kim inandırabilir."

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise şunları kaydetti: "Kobani davası da bir siyasi davadır. Tarih bunu böyle yazacak. Bir siyasi intikam davasıdır. Bir kan davasının sürümüdür aynı zamanda. Hukuksal kaygılarla yazılmış bir iddianame yok ortada. Adalet gerçekleşsin diye yazılmış bir iddianame yok, adalet gerçekleşsin diye de yapılan bir yargılama yok.”