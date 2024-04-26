Kobani’de ihlal kararı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kobani Davası kapsamında bir süre tutuklu kalan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Can Memiş’in tutukluluğuna dair başvuruda ihlal kararı verdi.

AYM kararında, tutuklamaya dair kanunda yer alan maddeler ile Anayasa'da temel hak ve hürriyetlere dair ilgili maddelere atıfta bulunuldu. Kararda, Memiş’in başvurusunun yanı sıra Adalet Bakanlığı’nın “tutukluluk kararı meşrudur” görüşüne yer verildi.

MA'nın haberine göre, kararda, Memiş’e yönelik tanık beyanlarının isnat edilen suçlar kapsamında kuvvetli belirti vasfı taşımadığı aktarıldı. Ayrıca tutuklama için gerekli olan suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin soruşturma mercileri tarafından yeterince ortaya konulamadığı kaydedildi.

AYM, söz konusu gerekçelerle Anayasa'da güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine karar verdi.