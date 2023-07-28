Koç Holding'den Yapı Kredi Bankası için satış açıklaması

Koç Holding, büyük hissedarı olduğu Yapı Kredi sermayesinin yüzde 6,8’ine denk gelen payını, 6,8 milyar TL (yaklaşık 250 milyon ABD doları) bedelle borsa dışında kurumsal yatırımcılara sattığını duyurdu.

Koç Holding'den yapılan açıklamada, holdingin Yapı Kredi sermayesinin yüzde 6,8'ine denk gelen payının satışına çok sayıda uluslararası fondan 5 kattan fazla talep alındığı belirtildi.

Koç Holding'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Koç Holding olarak sahip olduğumuz Yapı Kredi sermayesinin yüzde 6,8’ine denk gelen Yapı Kredi payının, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda 6,8 milyar TL (yaklaşık 250 milyon ABD doları) bedel ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışını başarılı bir şekilde tamamladık. Çok sayıda uluslararası fondan 5 kattan fazla talep alınan işlemde, 40 kadar uluslararası kurumsal yatırımcıya tahsis yapılmış olup, içlerinde uzun vadeli yatırımcılar da bulunmaktadır. Son yıllardaki en yüksek tutarlı söz konusu başarılı işlem, ülkemize, topluluğumuza ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesidir.

"YAPI KREDİ'DEKİ ANA HİSSEDARLIĞIMIZ DEVAM EDECEKTİR"

Şirketimizin portföy optimizasyonu amacıyla gerçekleştirilen işlem sonucunda daha da güçlenen likiditemiz ile önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratacak fırsatları takip edeceğiz. İşlem sonrasında Yapı Kredi halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 38,83’e yükselmesiyle, yatırımcı tabanı çeşitlendirilerek hisse derinliğinin artması da sağlandı.

Koç Topluluğu olarak Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve ülkemizin potansiyeline olan inancımız ile yüzde 61,17 oranındaki ortaklık payımızla Yapı Kredi’deki ana hissedarlığımız devam edecektir."