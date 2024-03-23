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Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

Kocaeli D-100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 23.03.2024 12:03
  • Giriş: 23.03.2024 12:03
  • Güncelleme: 23.03.2024 12:06
Kaynak: AA
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki Serdar Mahallesi mevkiinde, 6 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolun İstanbul yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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