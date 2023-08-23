Kocaeli'de atama bekleyen öğretmen intihar etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde atama bekleyen 23 yaşındaki edebiyat öğretmeni Aziz Alptekin, evinde intihar etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde atama bekleyen 23 yaşındaki edebiyat öğretmeni Aziz Alptekin, Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinde bulunan Hacıosman Mahallesi’ndeki evinde intihar etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kardeşini Alptekin'i evde intihar etmiş halde bulan ablası, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olan Alptekin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti.

Alptekin’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.