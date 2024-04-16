Kocaeli'de babasıyla aynı ismi taşıyan adayın muhtarlığı düştü: Seçim yenilenecek

Kocaeli'de kırsal İhsaniye Mahallesi'nde yerel seçimi kazanan Hasan Erdöl'ün muhtarlığı, babasıyla aynı ismi taşıdığı gerekçesiyle yapılan itiraz sonucu düştü. İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

Kocaeli'de Arpalık İhsaniye Mahallesi’nde 31 Mart’taki seçimi kazanan Hasan Erdöl’ün (50) muhtarlığının düşmesi sonucu 2 Haziran'da yeniden seçim yapılması kararı alındı.

İzmit'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde kırsal Arpalık İhsaniye Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtar Orhan Süren, Hüseyin Güldibi ve Hasan Erdöl aday oldu.

249 seçmenli mahallede mevcut muhtar Orhan Süren 78, Hüseyin Güldibi 37, Hasan Erdöl ise 113 oy aldı.

AYNI İSİMDE 2 KİŞİ

O.K. isimli şahıs, İzmit İlçe Seçim Kurulu’na giderek sonuçlara itiraz etti. O.K.’nın dilekçesinde, muhtar seçilen Hasan Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığı, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığı, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca aday olan Hasan Erdöl’ün dışarıdan seçmen getirdiği iddiaları yer aldı.

İlçe Seçim Kurulu, itirazın gerekçe ve delil içermediğini belirterek reddine karar verdi. O.K., bu kez İl Seçim Kurulu’na itiraz etti.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Kurul incelemesinde, mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan 2 kişinin bulunduğunu, bunlardan birinin 75 yaşındaki Hasan Erdöl, diğerinin ise 50 yaşındaki oğlu Hasan Erdöl olduğunu ifade ederek, aday pusulasında hangisinin olduğunun belirtilmediği bilgisine yer verildi. İl Seçim Kurulu, seçimin iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesinde, "Muhtar adaylığı pusulasında muhtar adayı olarak yalnızca Hasan Erdöl isminin yer aldığı, ancak hangi Hasan Erdöl olduğuna dair hiçbir açıklayıcı bilginin (anne adı, baba adı, doğum tarihi vb.) bulunmadığı görülmüştür. Bu itibarla esasen hangi Hasan Erdöl’ün muhtar olarak seçildiği anlaşılamamaktadır. Öte yandan oy pusulası, açıklayıcı bir bilgiye yer verilmemesi nedeniyle seçmenin kafasını karıştıracak niteliktedir. Muhtar adaylığını söz konusu olmadığı dikkate alındığında seçmenin hangi Hasan Erdöl için oy vereceği konusunda tereddütte düşeceği açıktır" denildi.

Arpalık İhsaniye Mahallesi’nde seçim 2 Haziran’da yeniden yapılacak.