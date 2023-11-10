Kocaeli'de bir erkek tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinde çıkan tartışmada G.K, 2 kadını tabancayla vurdu. Şüpheli, polis ekiplerince olay yerinde suç aletiyle gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 kadın, tartıştıkları zanlı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi'ndeki bir iş yerinde G.K. ile kadınlar N.K. ve N.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi G.K. tabancayla ateş ederek kadınları bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Başiskele ilçesindeki özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlı G.K'yi gözaltına aldı.