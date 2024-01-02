Kocaeli'de bir kadın boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Yasin D. isimli erkek boşandığı Arzu Çınar'ı tüfekle vurarak katletti.

Kocaeli'de Arzu Çınar, boşandığı Yasin D. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Çayırova ilçesinde dün Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Arzu Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya müdahale etmek isterken saçmaların hedefi olan zanlının arkadaşı Kadir U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Yasin D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halindeyken Arzu Çınar'ı görmüş, araçtan inen Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu Çınar ile kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı yaralanmıştı.

Zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.