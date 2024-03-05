Kocaeli'de bir kişi ramazanda davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Samet Ş., ramazan ayında davul çalmak için görüştüğü Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'ı (40), teklifini reddetmesi üzerine çıkan tartışma sırasında tabancayla vurdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ramazan davulcusu tartıştığı muhtarı tabancayla vurdu.

Olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binada oturan Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan binanın dış kapısında olduğu sırada Samet Ş. isimli kişi yanına geldi.

Samet Ş., ramazan ayında davul çalmak istediğini söylerken muhtar Kaplan ise başka mahallede oturduğunu söyleyerek, bu teklifi reddetti. Çıkan tartışmada Samet Ş. yanında bulunan tabanca ile muhtar Kaplan’a ateş açtı. Kaplan yere yığılırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan bina sakinleri bacağından vurulan Kaplan’ı, otomobille yakındaki bir hastaneye götürdü. Sağ bacağından vurulan muhtar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli Samet Ş.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.