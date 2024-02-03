Kocaeli'de boya fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Güncel 03.02.2024 14:07 Giriş: 03.02.2024 14:07

Güncelleme: 03.02.2024 14:08 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürülmesine çalışılıyor. Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.