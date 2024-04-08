Kocaeli'de çevre kirliliğine neden olan 2 firmaya para cezası

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren 2 firma, olumsuz emisyon nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle 929 bin 170 lira cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çevre kirliliğine sebebiyet veren 2 firmaya toplam 929 bin 170 lira ceza verildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Dilovası’nda faaliyet gösteren 2 firmada yaşanan olumsuz emisyonlar konusunda basında yer alan haberlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından inceleme yapıldığı bildirildi.

Bir tesisin bacasındaki torba filtrelerin yüksek sıcaklıktan dolayı yanması sonucunda olumsuz emisyon çıkışının meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, tesis tarafından, yanan filtrelerin değiştirildiği ve baca emisyonlarının normal değerlere geldiği kaydedildi.

HAVALANDIRMA KAPAKLARINDA EMİSYON ÇIKIŞI

Açıklamada, diğer tesisin de havuzunda bulunan maddenin bertarafa gönderilmek üzere vidanjöre dolumu esnasında vidanjörün havalandırma kapaklarından sarı renkli emisyon çıkışının meydana geldiği ve tesis tarafından duruma müdahale edilerek olumsuzluğun giderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aykırılıklarla ilgili her bir tesise 464 bin 585 lira olmak üzere toplamda 929 bin 170 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.