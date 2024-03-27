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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 27.03.2024 01:48
  • Giriş: 27.03.2024 01:48
  • Güncelleme: 27.03.2024 01:51
Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AA

Kocaeli'deki silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde arkadaşıyla oturan Kadem Can Ç. (16) yanlarına gelen E.K.D. (20) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı.

Çevredeki bir araçla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

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