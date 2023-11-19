Kocaeli'de fırtına ve yağış: Valilik bilançoyu açıkladı

Kocaeli Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşuları nedeniyle, 8 konut ve 1 işyerini su bastığını, 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı 10 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu.

Kocaeli'de etkili olan fırtına ve yağışlar sebebiyle 8 konut, 1 iş yerini su bastığı, 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı 10 trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce kuvvetli rüzgar, fırtına ve yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağının bildirilmesinin kamuoyuna gerekli bildirimler yapılarak uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, İl AFAD Merkezinde ve Valilik GAMER'de ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmaların istişare edildiği aktarıldı.

Koordinasyon gerektiren konular üzerinde değerlendirmeler yapıldığına değinilen açıklamada, 18 Kasım Cumartesi gününün ilk saatlerinde başlayarak bölge genelinde etkili olan fırtına ve akabinde görülen yağışlar sebebiyle yer yer su baskınları ve trafik kazalarına bağlı ulaşımda geçici aksamaların meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 8'i konut, 1'i iş yeri olmak üzere toplamda 9 su baskını ve 4'ü maddi hasarlı, 6'sı yaralamalı olmak üzere 10 trafik kazası meydana gelmiş olup, 5 kişi hafif yaralanmıştır. 112 ve diğer yollardan yapılan ihbarlara yetkili ekiplerce müdahale yapılmakta olup, olumsuz hava şartlarından etkilenen Kocaelili hemşehrilerimize ve bölgemizdeki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Açıklamada, bölgede 20 Kasım Pazartesi gününe kadar etkili olacak yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.