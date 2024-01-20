Kocaeli'de hafriyat kamyonu istinat duvarında asılı kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 5 katlı bir binanın istinat duvarında asılı kaldı. Kamyon duvarda asılı kalırken kazada yaralanan olmadı. Kazanın kaygan zemin nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Kocaeli’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu istinat duvarında asılı kaldı.

Kaza, İzmit'te Gündoğdu Mahallesi Akgüneş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın temel kazı çalışmasından hareket eden F.B. idaresindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak 5 katlı binanın istinat duvarına çarptı.

İstinat duvarının üzerinde asılı kalan hafriyat kamyonu, binanın bahçesine düşmeden şans eseri durdu.

Sürücü F.B. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAYGAN ZEMİN SEBEBİYLE YAŞANDI

Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Kazanın kaygan zemin sebebiyle meydana geldiği değerlendirilirken, hafriyat kamyonunu bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları devam ediyor.