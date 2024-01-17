Kocaeli'de iş makinesinin çarptığı bebek öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ceylan Ş. ve 2 çocuğuna iş makinesi çarptı. Çarpma nedeniyle 2 yaşındaki Elis Ada Ş. hayatını kaybetti.

Kocaeli'de iş makinesinin çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Darıca'da Kazım Karabekir Mahallesi yolun karşısına geçmek isteyen Ceylan Ş. (29) ve 2 çocuğuna Sinan S. idaresindeki iş makinesi çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elis Ada Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Ceylan Ş. ile çocuğu Gülbeyaz Ş. (3), Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elis Ada Ş'nin cansız bedeni Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralı çocuk ile Ceylan Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.