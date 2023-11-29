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Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 kişi yaralandı

Kocaeli'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 29.11.2023 09:34
  • Giriş: 29.11.2023 09:34
  • Güncelleme: 29.11.2023 09:35
Kaynak: AA
Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
 
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı servis minibüsü yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile 8 işçi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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