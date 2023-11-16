Kocaeli'de işçi servisi ile taksi çarpıştı: 13 yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan işçi servis minibüsü ile taksi çarpıştı. Çarpma nedeniyle taksideki 4 kişi ile minibüsteki 9 kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 16.11.2023 12:14 Giriş: 16.11.2023 12:14

Güncelleme: 16.11.2023 12:18 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Kocaeli'de işçi servis minibüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 13 kişi, yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi geçişindeki Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametinden Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımına giren A.Y. idaresindeki işçi servis minibüsü ile H.E idaresindeki taksi çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada taksideki 4 kişi ile minibüsteki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü. Bir süre bölgede araç yoğunluğu oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.