Kocaeli'de işçi servisi kaza yaptı: 5 yaralı
Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi bariyere çarptı. Serviste bulunan 5 işçi yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi bariyere çarptı. Kazada, serviste bulunan 5 işçi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Barış Mahallesi D-100 Karayolu güney yan yolda meydana geldi. Ergin D. idaresindeki işçi servisi, yan yolda ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
5 İŞÇİ YARALANDI
Kazanın şiddetiyle serviste bulunan 5 işçi yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda yoğunluk oluşurken, servis minibüsünün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.