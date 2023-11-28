Kocaeli'de kadın cinayeti: Boşandığı kadını öldüren erkek tutuklandı

Kocaeliİ’nin Körfez ilçesinde bir restoranda arkadaşı ile yemek yerken bir ay önce boşandığı kadın Ajda Yatar’ı (28) tabancayla vurarak öldüren erkek olaydan 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda 23 Kasım günü öğle saatlerinde kadın cinayeti yaşandı. Olay, 23 Kasım günü öğle saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar, bir ay önce boşandığı erkek Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, Vahyettin Polat, olay yerine geldiği araçla kaçtı. Boşandığı kadını öldüren Vahyettin Polat, olaydan 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadına yönelik her türlü şiddetin araştırılmasına ilişkin önergeye AKP ve MHP'den ret Bodrum'da sarp arazide bir kadın ve kız çocuğuna ait ceset bulundu Polat, jandarma ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.