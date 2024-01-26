Kocaeli'de kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta çalışan yabancı asıllı Z.Ş.M. isimli işçinin kafasına yük asansörü düştü. Yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kocaeli'de inşaat halindeki binada kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı.
Gebze ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi 449. Sokak'taki inşaatta çalışan yabancı asıllı Z.Ş.M'nin kafasına yük asansörü düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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