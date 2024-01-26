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Kocaeli'de kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta çalışan yabancı asıllı Z.Ş.M. isimli işçinin kafasına yük asansörü düştü. Yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 26.01.2024 13:01
  • Giriş: 26.01.2024 13:01
  • Güncelleme: 26.01.2024 13:07
Kaynak: AA
Kocaeli'de kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'de inşaat halindeki binada kafasına yük asansörü düşen işçi yaralandı.

Gebze ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi 449. Sokak'taki inşaatta çalışan yabancı asıllı Z.Ş.M'nin kafasına yük asansörü düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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