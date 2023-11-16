Kocaeli'de kargo paketinde kimyasal madde sızıntısı: 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasal madde nedeniyle kargo çalışanı 14 kişi zehirlendi. Bina önünde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekipleri tarafından kurulan çadırda ilk müdahalesi yapılan yurttaşlar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasal maddeden etkilenen 14 kişi, olay yerine kurulan çadırdaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki kargo firmasına gelen pakette, kimyasal madde sızıntısı görüldü. İş yerindeki kargo firması çalışanları ile müşteriler sızıntıdan etkilenirken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Firmanın bulunduğu sokağa giden yollar ulaşıma kapatıldı. Özel kıyafetli Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binanın önüne acil sağlık çadırı kurdu.

BENZOİL KLORÜR TESPİTİ

Kimyasal maddeden etkilenen 14 kişi, olay yerine kurulan sağlık çadırındaki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Kimyasal maddenin benzoil klorür olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği, kargo firmasında yaşanan kimyasal sızıntı olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 14 kişinin kimyasal sızıntıdan etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, “İlk belirlemelere göre taşınmak üzere bir firmadan teslim edildiği anlaşılan ve içinde kimyasal madde bulunan malzemenin nakliyesi sırasında sızıntı meydana gelmesinden kaynaklı geçici zehirlenme olayının yaşandığı tespit edilmiştir. Olaydan etkilenen 14 firma çalışanının genel durumları iyi olmakla birlikte, 4’ünün hastanelerde takipleri devam etmektedir. Bahse konu madde ise 110 ekiplerine bağlı kimyasal olaylara müdahale ekibince olay yerinden güvenli bir şekilde alınarak gerekli incelemelere başlanılmıştır. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmıştır” denildi.