Kocaeli'de kendisinden ayrılan kadını öldüren Muhammed Tarhan Sultanbeyli'de yakalandı

Kocaeli'de kendisinden ayrılan Gülhan Esen'i başka biriyle evlenmesi nedeniyle tabancayla öldüren Muhammed Tarhan isimli erkek, Sultanbeyli'de saklandığı kömürlükte gözaltına alındı.

Kocaeli'de kendisinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenen kadını tabancayla öldüren Muhammed Tarhan isimli erkek yakalanarak gözaltına alındı.

Gülhan Esen'i (25) 3 el ateş açarak tabancayla vurup öldüren Muhammed Tarhan, emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası inceledi ve çok sayıda kişinin ifadesini aldı.

KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI

Polis ekipleri, Muhammet Tarhan'ın İstanbul'da 4 ilçede hiç telefon kullanmadan yaya olarak gezdiğini belirledi. Ormanda, inşaatlarda ve sokaklarda kalan Muhammet Tarhan'ın yakalandığı tüm kamera kayıtları incelenerek gittiği yönler tespit edildi.

Son olarak Muhammet Tarhan'ın yaşadığı mahallenin istikametine gittiği belirlendi. İstanbul Sultanbeyli'de kömürlükte saklandığı tespit edilen Muhammet Tarhan, kömürlüğe girdiği esnada yakalandı.

Şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.