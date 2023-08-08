Kocaeli'de Migros deposunda yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zincir market Migros'un deposunda yangın çıktı. Bir süre sonra kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir zincir market Migros'un deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi'nde bulunan zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Büyük alan üzerine kurulu depodaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, marketin deposunda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.