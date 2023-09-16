Kocaeli'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi ise darp edilerek yaralandı.

Güncel 16.09.2023 12:04 Giriş: 16.09.2023 12:04

Güncelleme: 16.09.2023 12:08 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA