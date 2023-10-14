Kocaeli'de sokakta silahlı çatışma: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken bölgede 14 boş kovan bulundu.

Kocaeli'de 2 grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Otomobildeki 3 kişiden 1'i, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi.

Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.