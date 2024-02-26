Kocaeli'de üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi Muhittin Y.'nin, çalıştığı TIR dorsesi üretimi yapılan imalathanede üzerine kamyon kasası düştü. Muhittin Y. olayda ağır yaralandı.
Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı imalathanede üzerine kamyon kasası düşen işçi Muhittin Y. (43), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta kamyon kasası ve TIR dorsesi üretimi yapılan bir imalathanede meydana geldi.
Montaj için taşınan tonlarca ağırlıktaki halatları kopan kamyon kasası, işçi Muhittin Y.'nin üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken; ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından kasa altından çıkartıldı.
Muhittin Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.