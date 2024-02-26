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Kocaeli'de üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi Muhittin Y.'nin, çalıştığı TIR dorsesi üretimi yapılan imalathanede üzerine kamyon kasası düştü. Muhittin Y. olayda ağır yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 26.02.2024 12:54
  • Giriş: 26.02.2024 12:54
  • Güncelleme: 26.02.2024 13:01
Kaynak: DHA
Kocaeli'de üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı
Fotoğraf: DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı imalathanede üzerine kamyon kasası düşen işçi Muhittin Y. (43), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta kamyon kasası ve TIR dorsesi üretimi yapılan bir imalathanede meydana geldi.

Montaj için taşınan tonlarca ağırlıktaki halatları kopan kamyon kasası, işçi Muhittin Y.'nin üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken; ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından kasa altından çıkartıldı.

Muhittin Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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