Kocaeli'de üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi Muhittin Y.'nin, çalıştığı TIR dorsesi üretimi yapılan imalathanede üzerine kamyon kasası düştü. Muhittin Y. olayda ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı imalathanede üzerine kamyon kasası düşen işçi Muhittin Y. (43), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta kamyon kasası ve TIR dorsesi üretimi yapılan bir imalathanede meydana geldi.

Montaj için taşınan tonlarca ağırlıktaki halatları kopan kamyon kasası, işçi Muhittin Y.'nin üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken; ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından kasa altından çıkartıldı.

Muhittin Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.