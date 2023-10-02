Kocaeli'de yağış nedeniyle yol çöktü: 2 araç çukura girdi
Kocaeli’de 2 gündür yaşanan sağanak yağış sonrası Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi Balyanoz Koyu 2. etap sahiline bağlanan tali yolda çökme meydana geldi. Çökmeyi fark etmeyen 2 servis a sürücüsü çukura girdi.
Kaynak: İHA
Kocaeli’de etkili olan yağmur sonrası yolda çökme meydana geldi, 2 servis aracı çukura girerek hasar aldı.
Darıca'da 2 gündür yaşanan şiddetli yağış sebebiyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Şiddetli yağış dolayısıyla Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi Balyanoz Koyu 2. etap sahiline bağlanan tali yol bağlantısında çökme meydana geldi.
Yolun çöktüğünü fark etmeyen 2 servis sürücüsü araçlarıyla çukura girdi.
Hasar alan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.