Kocaeli'de YHT'nin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin (YHT) çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de raylarda yürüdüğü sırada yüksek hızlı trenin (YHT) çarptığı Sedat Göremen isimli kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul-Ankara seferini yapan YHT, Dilovası bölgesinde raylarda yürüyen Sedat Göremen'e (48) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, D-100 kara yolu ile yaklaşık 15 metre kot farkı bulunan tren yoluna seyyar merdiven yardımıyla indi.

Kazazede, ekipler tarafından taşınarak ambulansa konuldu. Göremen, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sedat Göremen'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.