Kocaeli'de zihinsel engelli genç kadına cinsel saldırı: Sanıklar tahliye edildi, duruşma ertelendi

Kocaeli'de çiğköftecide 20 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli genç kadını cinsel saldırıya maruz bırakan iki sanıktan biri daha tahliye edildi. Sanık D.D., 6 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli’de yüzde 50 zihinsel engelli 20 yaşındaki genç kadına, çiğköfte dükkanında cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2021 yılının eylül ayında 20 yaşında olan ve yüzde 50 zihinsel engelli bulunan M.A., sosyal medya hesabından tanıştığı F. ile buluşmak amacıyla gece saatlerinde 6 yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte İzmit Otogarına gitti. F.’nin otogara gelmemesi üzerine M.A., erkek kardeşiyle beraber otogarın karşısında bulunan çiğköfte dükkanına gitti.

İddiaya göre, M.A. tuvalete gittiği esnada dükkanda çalışan D.D. (58), genç kadının peşinden giderek cinsel saldırıda bulundu ve çıplak fotoğrafını çekti. Daha sonra D.D., patronu M.D’ye (51) telefon ederek dükkana çağırırken, kendisi ise oradan ayrıldı. M.A. ile tek başına kalan M.D’nin de genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.D., 6 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili D.D. hakkında, "Basit cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan, M.D. hakkında ise "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.D., tutuksuz sanık D.D. ve avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan D.D. "M.A’ya yönelik herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. Müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. M.A. ile M.D. arasında cinsel anlamda bir şey yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. M.A., 2 kez üzerini çıkararak beni tahrik etmeye çalışıyordu. Ben 2 kez lavaboda üstünü giydirdim ancak en son bu hareketlerinden çekindiğim için fotoğrafını çekmeye karar verdim. Müştekinin fotoğrafını delil olsun diye kendi rızasıyla çektim. Müştekiyle önceye sayalı tanışıklığımız yoktur" dedi.

Olaydan önce M.A’yı tanımadığını ifade eden M.D. ise "Olay tarihinde müştekiyi dükkanın önünde otururken buldum, kendisini önceden tanımam. D.D., bana kızı bir saate gelip alacaklarını söyledi. Evime gitmek için dükkandan ayrılacağım esnada M.A. bana ’Gitme burada kal’ dedi. Eve gitmem gerektiğini söyledim ancak ısrar edince bir süre kaldım. Bulunduğumuz zaman zarfında beni tahrik etti, ben uzak durmaya çalıştım ancak yine cinsel anlamda tahriklerine devam edince cinsel birliktelik yaşadık. Daha sonra dükkanın anahtarını bırakıp ayrıldım. Çıkmadan önce de M.A. benden bir miktar para istedi. Kendisine para verdim. Ben müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, M.D’nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.