Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde şüpheli ölüm: Savcılık "kovuşturmaya gerek yok" kararı verdi

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz tutuklu bulunan Duygu Koral 20 Mart 2023’te tek kişilik kaldığı odada şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Duygu Koral'ın şüpheli ölümünden sonra başlatılan soruşturmada savcılık “kovuşturmaya gerek yok” kararı verdi. Koral Ailesi’nin avukatları, savcılığın eksik soruşturma yaptığını belirterek "Annesine anlattığı ‘taciz edildim’ iddiası araştırılmadı” dedi.

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz tutulan adli mahpus Duygu Koral'ın kaldığı tek kişilik odada şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmada karar verildi.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre, Kalkanlı gardiyanların dört kez Duygu’nun odasına girdiği günün sonunda, sayım sırasında odaya yine kalkanlarla giden gardiyanlar, banyoda Duygu’yu asılı halde buldu. Öldüğü de bu şekilde anlaşıldı.

Duygu Koral'ın şüpheli ölümünden sonra başlatılan soruşturmada savcılık “kovuşturmaya gerek yok” (KYOK) kararı verdi.

Kararın gerekçesinde de Koral’ın ölümünde herhangi bir kimsenin kasıt veya kusurunun bulunduğuna dair delil elde edilemediği ve ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Duygu Koral’ın yakınlarının avukatları Eren Keskin, Jiyan Tosun ve Jiyan Kaya kovuşturmaya gerek yok kararına itiraz etti.

Avukatlar, Kocaeli Sulh Ceza Mahkemesi’ne verdikleri dilekçede, “kovuşturmaya gerek yok” kararının hukukun temel prensipleri ve uluslararası sözleşmeler düşünüldüğünde hukuk vicdanı ve hukuk tekniğinden yoksun, eksik incelemeye dayalı olduğunu belirtti.