Kocaeli Kadın Platformu'ndan Gizem hocaya destek

Kocaeli Kadın Platformu, Kadir Has Üniversitesi’nde mescitteki kişileri ayakkabılarını ayakkabılığa koymaları konusunda uyarmasının ardından hedef gösterilen Zeliha Gizem Sayın'a destek verdi.

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadet için kullanılan odanın dışındaki koridora ayakkabı ve çantalarını koyan öğrencileri, ayakkabılarını ayakkabılığa koymaları konusunda uyaran Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Zeliha Gizem Sayın, hedef alınmış ve görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştı.

Kocaeli Kadın Platformu, yaptığı 'Gizem Hoca’nın yanındayız' başlıklı açıklama ile Zeliha Gizem Sayın'a destek verdi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Dinci ve gerici gruplar iktidardan aldıkları güçle bilimin yol göstericiliğinde işlemesi gereken kurumlar olan yuvaları olan üniversiteleri kontrol altına almak için çeşitli provokasyonlara imza atıyor. Bunun son örneği Kadir Has Üniversitesi’nde yaşandı. Çeşitli dinlere mensup öğrencilerin ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için tahsis edilen bir odayı tekeline almaya çalışan bir grup, ibadethanede ayakkabılık bulunmasına rağmen, fakülte koridorlarına ayakkabılarını bırakmıştırsermiştir. Bu konuda uyarılmalarına uyarıldılar; ne var kirağmen, tavırlarına ve bu konuda provokasyon yapmaya larına devam etmişlerdir. Söz konusu Bu odanın mescit olmadığını, odadan bütün dinlere mensup öğrencilerin faydalandığını ve seccade kullanmaları gerektiğini ifade eden Gizem Hoca’yuıhocalarını kayda almış ve daha sonra dinci trollere hedef göstermişlerdir. Videodan da anlaşılacağı görüldüğü üzere, olaydan hemen önce hocalarını odasında tehdit etmişlerdir.

Tüm bu tehditler ve sosyal medya üzerinden yürütülen linç girişimine karşı Kadir Has Üniversitesi öğrencisi gençler şu açıklamayı yaparak hocalarına sahip çıkmıştır: “İlgili hedef gösterme çağrısını yapan ve bu konuda örgütlenme sağlayan TÜGVA ve muadili kurumların biz öğrenciler için en güvenilir alanımız olan okulumuzda tehdit yarattığını söylemek kaçınılmazdır. Üniversiteler eğitim kurumları olup ülkemizin geleceğini oluşturan gençlerin eğitim haklarını böyle propagandalara malzeme edilmesine göz yummayacağız, bizler hiçbir baskı altında kalmadan, bilimin önderliğinde, bağımsız ve laik eğitim sistemi içerisinde gelecekte ülkesine değer katmayı hedefleyen öğrencileriz. Üniversite ilke ve değerlerimizi göz önünde bulundurarak olayı algı çabasına dönüştüren bireylerin bilinçli politikalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bu bağlamda bizi ve tüm Kadir Has mensuplarını tehdit eden, ötekileştiren ve can güvenliğimiz konusunda endişeye düşüren kurum ve kişilerin aksiyonlarını kabul etmiyor ve göz yummuyoruz.”



Biz de Kocaeli Kadın Platformu olarak, Kadir Has Üniversitesi öğrencisi gençlerin açıklamasını destekliyoruz. Bu provokasyonun geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ‘in tarikatlara destek vermeye devam edeceklerini ilan etmesinin hemen ardından gerçekleşmesini büyüyen tehlikenin göstergesi olarak kabul ediyor ve uyarıyoruz !

Üniversiteler sadece ve sadece bilimin rehberlik etmesi gereken kurumlardır yuvalarıdır. Hiç bir dinin veya tarikatın arka bahçesi değildir. Bilimsel, Özerk ve Laik eğitimden asla vazgeçmeyeceğiz. Gizem Hoca’nın yanındayız."