Kocaeli'nde 2 gündür kayıp iş insanının cinayete kurban gittiği tespit edildi

Kocaeli'nde 2 gündür kayıp olarak aranan iş insanı Nurhan Ör, otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Ör olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nde 2 gündür kayıp olarak aranan iş insanı Nurhan Ör, otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Ör olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de yaşayan iş insanı Nurhan Ör'den (56) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde Nurhan Ör, Gebze'de otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Ekiplerce yapılan geniş çaplı incelemede Ör'ün cinayete kurban gittiğini belirledi. Parmak izi, telefon ve güvenlik kameraları incelenmesi neticesinde olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.