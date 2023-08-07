Kocaeli'nde ağaçlık alanda çıkan yangında kundaklama iddiası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bir kişinin ağaçlık alanı ateşe verip kaçtığı ileri sürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bir kişinin ağaçlık alanı ateşe verip kaçtığı ileri sürüldü.

Yangın, Anadolu Caddesi'ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alandan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ekipler gelene kadar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşlar, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri ise bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ağaçlık alanın bir şüpheli tarafından kasten yakıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.