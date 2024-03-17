Kocaeli'nde bir erkek takip ettiği kadını öldürerek kayıplara karıştı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, M.T. isimli erkek, takip Gülhan Esen'i (25) başından silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

Dün saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze defnedilmek üzere Esen'in memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren kişinin eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edildi. M.T. isimli erkeğin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği sonra da cinayeti işlediği belirtildi. Ekiplerin kaçan katili yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli M.T. ile, Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi.

İddiaya göre, M.T., kadın cinayetini Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemeyerek, takıntı haline getirdiği için işledi.